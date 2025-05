Após perder 15 kg, Viih Tube brinca ao citar remédios: 'Invejosos dirão'

Viih Tube deixou uma mensagem motivacional para mães e mostrou evolução do corpo com emagrecimento. Desde janeiro, ela disse que perdeu 15 kg após ganhar o filho mais novo, Ravi.

O que aconteceu

Viih Tube começou gravando vídeo motivacional para os seguidores, em especial as mães, citando autocuidado: "Uma mãe está sempre tão corrida, que as vezes a gente esquece da gente, de cuidar da gente. Lembramos do filho, mas de cuidar da gente, a gente acha que não é prioridade. Mas inserir esse autocuidado é difícil".

A influenciadora e ex-BBB deu detalhes da rotina, antes de citar a evolução no corpo: "Eu tenho publicidades para gravar, mas acordo, tomo vitaminas para não esquecer depois, me maquio. Tomo banho, tenho um respiro e isso faz diferença. O mais importante é você fazer algo".