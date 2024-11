Gusttavo Lima confirma especial de Natal no SBT: 'Vai ser diferente'

O colunista Flávio Ricco já havia adiantado que o programa deverá se chamar "Natal do Embaixador". Ainda segundo ele, as gravações deverão acontecer no dia 26 de novembro.

Toda a família do "embaixador" deve estar presente no especial. Além disso, Alcino Lima, pai de Gusttavo, deve cantar no palco com ele.