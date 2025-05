Após alta hospitalar, Preta Gil posta foto ao lado da neta: 'Dengo da vovó'

Preta Gil, 50, recebeu a visita da neta, Sol de Maria, 8, após deixar o Hospital Sírio Libanês, onde esteve internada nos últimos dias.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto carinhosa ao lado da menina. "Dengo da vovó", escreveu ela na legenda da publicação, compartilhada nos stories de seu Instagram.

Sol é filha de Francisco Gil, 30, com a ex-esposa dele, Laura Fernandez. O filho de Preta se separou da mãe da criança em 2020 e assumiu recentemente um romance com a ex-BBB Alane Dias, 25.