Com quem Mirna fica no final de 'Alma Gêmea'?

No dia de seu noivado com Alaor, porém, Mirna tem uma nova decepção. Ela nota o sumiço do noivo e o encontra aos beijos com sua madrinha, Doralice (Louise Cardoso).

Após mais essa traição, Mirna acredita que morrerá solteira. A caipira se torna uma espécie de empregada particular de Crispim e Kátia, que exigem dela todo e qualquer trabalho doméstico.

Cansada e sem esperança, a personagem de Fernanda Souza recebe uma visita inesperada. Quem chega no sítio é Zacarias Príncipe (Rodrigo Faro), um primo distante dela e de Crispim.

Bem sucedido e uma boa pessoa, Zacarias se encanta por Mirna e a pede em noivado. Contudo, a futura noiva fica com tanto medo de novamente ser abandonada que adianta a data do casamento para dali a alguns dias. Assim, Mirna se casa com seu 'príncipe' e vai embora do sítio em um cavalo branco.