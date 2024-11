Três acontecimentos maravilhosos mudam a vida de Viola em 'Mania de Você'

Após descobrir que sua conta bancária está zerada, a chef de cozinha conseguirá um emprego. Assim, ela voltará à estaca zero da profissão com a qual tinha sucesso no resort Albacoa.

Além de celebrar o novo emprego, Viola reencontrará Rudá (Nicolas Prattes). Por incrível que pareça o rapaz acha a moça antes mesmo do vilã da história, Mavi.

Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Com o seu amor do lado, Viola comemorará também a recuperação de Marcel (Bukassa Kabengele). O pai da chef acorda no hospital e consegue contato com a filha, que o leva para o abrigo.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.