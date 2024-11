Paul Teal, Josh Avery em 'One Tree Hill', morre aos 35 anos

A noiva de Paul também afirmou que o ator lutou bravamente contra sua doença. "Paul, você era minha alma gêmea, meu futuro marido, minha rocha e meu futuro. Você encheu meus pulmões de riso, meu estômago de borboletas e meu coração de amor. Você foi levado cedo demais, em uma batalha que você lutou bravamente sem falhar".

"Enquanto uma parte de mim morreu com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida tão arduamente quanto você lutou para viver todos os dias. O mundo tem sorte de ter tido um momento com Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda nele, porque pude chamá-lo de meu. Eu te amarei para sempre". finalizou.

Além de "One Tree Hill", Paul Teal atuou também no filme "Águas Profundas" (2022) e participou da série "Outer Banks" (Netflix). Seu último trabalho foi no filme de drama "Lilly" (2024).