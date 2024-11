Mania de Você hoje (18): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

O paradeiro de Rudá (Nicolas Prattes) será descoberto por três personagens. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (18) em "Mania de Você".

O que vai acontecer

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu. Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.