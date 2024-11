Hugo será o responsável por realizar sonho de Dhu em 'Mania de Você'

O que Hugo (Danilo Ghangreia) tem a ver com Dhu (Ivy Souza) em "Mania de Você" (Globo)? Por incrível que pareça, o marido de Diana (Vanessa Bueno) vai surpreender ao tomar atitude benevolente.

O que vai acontecer

Hugo vai ser vencido pelo cansaço após muitas discussões com Bruna (Duda Batsow) sobre Iarley (Lucas Wickhaus). A mocinha insistirá no namoro com o rapaz, mesmo o pai sendo contra o relacionamento.