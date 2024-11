Flora pega manual da Fazenda e troca farpas com Yuri e Sacha: 'Oportunista'

Luana e Sacha rebatem que o dono do chapéu não tem que "ajudar" os peões responsáveis e Flora se irrita com a intromissão do ator. "Sacha, meu amor, nem tudo é sobre você, eu to conversando com a Luana. Por isso eu te chamei, porque não queria que ele se metesse", argumenta Flora.

"Não to falando que é sobre mim, qual o problema eu me meter? Você se mete em tudo. Algum papo era sobre você, hoje? Quando você falou com Yuri era sobre você?", diz Sacha.

"Yuri mandou eu me f*der, é outra história. Não tem que mandar eu me f*der. Tô me sentindo ameaçada porque tá todo mundo falando comigo", rebateu a peoa.

"Eu não mandei ela se f*der, eu falei f*dá-se o que ela tava falando", diz Yuri.

"Eu me posicionei sempre com muito respeito, não mandei se f*der, não xinguei ele, não falei nada, nenhum palavrão e não dá o direito de ele mandar eu me f*der", explicou Flora enquanto os peões ouvem em silêncio.

"Eu não mandei você se f*der", continuou o bombeiro da Eliana.