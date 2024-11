Após reencontrar amiga do passado, Jin revela seu maior segredo

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Jin (Allan Jeon) irá reencontrar Min-Ji (Gabi Yoon), sua amiga da Coreia do Sul. Splash teve acesso a fotos desse momento em primeira mão.

O que vai acontecer

Min-Ji, uma das atrizes do k-drama "Pétalas do Amor" chega ao Brasil atrás de Jin. Ela procura pelo amigo na lanchonete do ponto final, mas Neuza (Valdinéia Soriano) avisa que ele não trabalha mais no local e não sabe para aonde o rapaz foi.