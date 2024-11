Virginia revela que transou com Zé Felipe no primeiro encontro

Virginia, 25, contou ter transado com o marido Zé Felipe, 26, no primeiro encontro que os dois tiveram.

O que aconteceu

A influenciadora revelou o detalhe durante o Sabadou com Virginia (SBT). Lexa questionou à apresentadora quando ela e Zé Felipe haviam feito o primeiro "vapo-vapo" e Virginia ficou sem jeito, pois sua mãe estava no programa. "Nossa? Deixa eu falar pra vocês, é muito desconfortável, sabe? Mãe, tapa o ouvido!".

Na sequência, ela pediu para não ser julgada e revelou ter feito sexo com Zé no primeiro encontro. "Gente, vocês não vão me julgar. Ninguém aqui pode julgar ninguém. É feio julgar. A gente estava na pandemia, e o Zé foi pra Londrina me ver. Eu falei: 'Gente, quando eu vou ver esse gato novamente?'. Nunca mais!".