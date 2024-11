Peões criticam Fernando em A Fazenda: 'Sou mocinha porque abraço amigos?'

Luana Targinno e Yuri Bonotto refletiram após discussão com Fernando Presto em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana e Yuri debateram sobre Fernando apontar que Yuri e Gui Vieira teriam sentimentos homoafetivos por Sacha Bali. Os peões afirmaram que a fala do chef de cozinha é preconceituosa e prejudicial.

Luana: "A gente fala desse negócio do Sacha fazer skincare, mas isso é muito importante, sabe? Mostra como ele se cuida. Ele é um cara super jovem pra idade dele. Esse negócio de tu chorar e abraçar é muito importante para quebrar esses tabus de que homens não choram, homens não são carinhosos. Qual é o problema, gente? Isso é muito chato, amigo. O que mais tem aí é homem com problema psicológico, homem se suicidando, homem com vício em droga porque a gente cresceu numa sociedade extremamente machista. Isso faz mal para as mulheres? Faz. Mas isso também faz mal para os homens. Os homens negam e prendem seus sentimentos, e procuram outras coisas para se viciar. Pornografia, droga, jogo... Tá entendo que machismo também faz mal para homem?