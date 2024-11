Leão: Datena negocia ida para a RedeTV!; SBT também está na briga

José Luiz Datena pode estar com seu futuro na televisão definido depois de deixar o comando do Brasil Urgente, na Band. Segundo Leão Lobo, no Splash Show desta sexta-feira (15), o apresentador está negociando sua ida para a RedeTV!.

De acordo com Leão, o desejo de levar Datena para a emissora partiu do senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Atualmente, o parlamentar comanda um programa de entrevistas com políticos na RedeTV! ao lado da senadora Leila Gomes, conhecida como Leila do Vôlei. Eles já entrevistaram o presidente Lula, e o próximo convidado é Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).