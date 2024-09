Sucesso no automobilismo: quem é a filha de Datena, atacada após cadeirada?

As capas de bancas (esq.) e outra para colecionadores (dir.) com Leticia Datena, em 2017 Imagem: Divulgação/Playboy Brasil

Hoje, aos 38 anos, ela acumula a experiência na cobertura de automobilismo para o canal Fox Sports, por três anos, e em outros projetos. Ela foi a primeira latinoamericana a participar de uma transmissão do WRC (Mundial de Rally) em inglês e, em 2023, tornou-se a única representante da imprensa do Brasil presente na cobertura do Rally Dakar, na Arábia Saudita.

Carreira no jornalismo esportivo enfrentou barreiras. Ao UOL no ano passado, ela contou como foi o começo da carreira. "Na minha primeira experiência no jornalismo esportivo encontrei pessoas não muito legais, mas diria que 90% sempre me trataram bem. Mas existem comentários... O maior preconceito era por eu ter um background de modelo. E me ligavam muito à imagem do meu pai." Leticia também se disse orgulhosa de Datena, mas não se compara a ele.