Carlinhos Maia admite que usou auge da carreira para 'humilhar' as pessoas

Carlinhos Maia admitiu que aproveitou o auge de sua carreira como influenciador para "humilhar as pessoas".

O que aconteceu

Maia revelou que ficou "deslumbrado" após ter o segundo perfil mais visto do mundo no Instagram em 2018, atrás apenas da socialite Kim Kardashian. Durante participação no podcast PodPah, ele destacou que na época era o "número um do Brasil" apesar de ter apenas sete milhões de seguidores na ocasião — hoje ele conta com mais de 32 milhões —, e permitiu que o sucesso o fizesse se sentir "o dono do mundo".

Ele destacou que o auge da carreira também marcou sua primeira grande crise como influenciador. "Eu fui ladeira abaixo porque vieram tantos cancelamentos. Eu me deslumbrei, comecei a humilhar as pessoas. Foi um momento em que comecei a humilhar sim algumas pessoas. Ia para a internet e esbravejava, [pensei] 'sou o dono do mundo, tudo que eu disser é lei'. E não foi bem assim. E veio esse cancelamento que foi bem merecido".