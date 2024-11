Roteirista acusa Globo e produtora de plágio em caso de série sobre idosos

A Formata, por sua vez, argumenta que a tentativa de registro foi realizada em boa-fé e que desistiu do pedido ao tomar conhecimento do anterior. "A Formata foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A., em 2018, para prestar serviços de produção da obra 'Família Paraíso', anteriormente denominada 'Casa Paraíso', ou seja, muito antes de a Formata sequer tomar ciência da existência do projeto 'Idosos e Perigosos'."

Apresentação e troca de mensagens

Leandro Hassum e Cacau Protásio em 'Família Paraíso' Imagem: Juliana Coutinho/Globo

A produtora teve acesso à ideia original de "Idosos e Perigosos" em outubro de 2021, quando a Lereby, coprodutora da obra de Raphael, apresentou o projeto. O primeiro contato havia sido em setembro, por meio de um email enviado a Daniela Busoli, CEO da Formata. À época, a executiva respondeu que teria adorado o projeto dos "velhinhos".

Uma apresentação chegou a ser enviada para representantes da Formata, segundo email ao qual a reportagem teve acesso. Tempos depois, segundo advogados representantes do roteirista, as partes teriam realizado uma videoconferência para discutir a viabilidade do projeto —reunião também confirmada pela produtora.

Empresa reconhece os encontros e contatos a partir de outubro de 2021, conforme emails anexados a uma notificação extrajudicial enviada por Raphael. O interesse por mais informações sobre o projeto fica claro na troca de mensagens, conforme verificado em consulta aos autos do processo.