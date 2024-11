Paula Fernandes rebate acusações de 'antipatia': 'Estou de saco cheio'

Paula listou boatos criados sobre ela. "Disseram que eu mandei quebrar uma parede para colocar uma bicicleta ergométrica no quarto. Esse é o nível de criatividade das pessoas para tentar prejudicar alguém que nunca fez mal a ninguém", disse ela.

Entre as especulações, ela recordou uma história de que teria passado por um procedimento para tirar a costela. Paula pediu que os seguidores citassem alguma situação em que ela teria sido inconveniente ou desagradável para provar essa suposta "antipatia".

A sertaneja também rebateu as suposições de que ela fala mal de cidades por onde passa. "Gente, eu sou da roça, vim do nada. Lá onde cresci, nem luz elétrica tinha. Como eu falaria mal das cidades que me recebem e me convidam para tocar? Eu nem peço cama no camarim", pontuou.

Por fim, Paula disse que está "tentando fazer certo todo dia" e que o machismo tem certo papel nessas críticas. "Há alguns anos atrás, eu estava lá, sozinha nessa jornada. Agora, felizmente, temos outras mulheres que mostram o quanto é desafiador para uma mulher na estrada, pois não é uma tarefa fácil", refletiu.