Em discussão com Gizelly, Flor ataca Vanessa: 'Outra falsa, armou para mim'

"Eu to assim porque tenho medo de sair", rebate Gizelly. A ex-BBB explica que o ombro algumas vezes já foi deslocado e teme que aconteça dentro do reality.

"É meu direito de achar. Sai toda hora, você falou para mim, que vai ter operar. Você com o braço de fora o tempo todo para o pessoal ver. Eu to achando que você tá fazendo seu VT", continua Flor.

Você beijou o cara que era seu inimigo para fazer VT, é um achismo. É você que fala que faz VT. Você é inteligente. Eu to achando que você tá fazendo para o pessoal sentir dó. Exagerando um pouquinho."

"Ninguém precisa ter dó de mim, Flor. Se fosse assim eu tava contando a historia da vida. 'Ai meu pai morreu matada, minha mãe...'. Eu sou uma vitoriosa", rebate Gizelly.

A discussão segue e Flor diz que estava em uma conversa particular com Vanessa e Gizelly responde que tinha combinado com a ex-Casamento às Cegas de ir para a casa da árvore. "Essa é outra falsa", dispara a apresentadora para Nêssa. "Armou para mim, é? Que beleza!"

Vanessa tenta se explicar, dizendo que tinha combinado com as peoas de se encontrarem na casinha da árvore, mas sem planejarem falar com Flor. A apresentadora sai do ambiente e diz que não quer conversar. "Ela tá jogando o tempo todo. To quieta no meu canto e vocês vem em cima de mim. Depois falam que eu procuro encrenca."