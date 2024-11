A Fazenda: Albert aconselha Flor sobre aliança: 'Você me expõe'

Após discutir com Gizelly, Flor se esquivou da discussão e foi advertida pelo aliado, Albert, em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Irritada com a discussão com a ex-BBB, Flor entrou na cozinha e continuou falando com Juninho, Sidney e Albert. Ela disse que o próprio ex-grupo estava planejando colocá-la como alvo e, ao ser apontada na dinâmica por Babi, entendeu a intenção dos peões. "Eu não espero diferente, não. Não vou ficar me escondendo por medinho. Ela [Babi] não gostou que escolhi ela, porque o Gui nunca me fez nada."

Albert, que é aliado de Flor na casa, afirma que, toda vez que a peoa se envolve em brigas, ela expõe o jogo da dupla. "Eu acho o seguinte, Flor, gosto muito de você, defendo você no voto. No voto. Você me defende, mas acho que você está se expondo, e, se você se expor, muita gente pode entender que eu estou junto disso."