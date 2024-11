A Fazenda 16: Vanessa é a primeira peoa salva da 8ª roça

Vanessa foi o primeiro nome salvo na 8ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para as três peoas na roça. "Você sabe como uma mulher se sente? A real é que a gente nunca sabe o que a outra pessoa está sentindo. Mas nós mulheres sabemos, nos colocamos no lugar da outra, nos apoiamos."

Flora. 'Maturidade não tem nada haver com idade. Você tem opinião forte, não abaixa a cabeça para ninguém. Você amadureceu e enfrentou desafios gigantes desde cedo, mas sem perder sua ternura."