Sacha discute aos gritos com peoa: 'Chamou Flora de limitada por ser gorda'

O peão respondeu que nunca usou a expressão contra Flora e de forma negativa. No fim de semana, a edição exibiu exatamente o que Sacha disse: "Eu te chamei [Vanessa] porque não tem mais nenhum homem para fazer, só tinha as mulheres. Babi, eu não tenho vontade nem de olhar na cara. E Flora também já fez a vaca e tal... Acho que você tem mais habilidade do que ela para fazer (...) Não, mas é porque... Ela tem limitações físicas".

Sacha então disse que Vanessa é que era limitada por ser "preguiçosa". "Você é limitada mesmo. Todos nós somos limitados, mas você não se esforça para fazer nada (...) "Você foi criada em uma fazenda e não sabe fazer nada, nem tirar leite da vaca", afirmou para ela. "Ah, você é o sol", respondeu Vanessa.

Gizelly, então, entrou na briga. "Você gosta de colocar mulher sempre no fundo do poço. Chamou ela de limitada porque ela é gorda [apontando para Flora] (...) e ela porque é mulher [apontando para Vanessa]", disse.

"Faz isso, Gizelly, levanta mais uma pauta", retrucou Sacha. "Pra var

O peão ainda questionou o estado de saúde de Gizelly com a tipoia improvisada, e a peoa insistiu que está "mal", mas fará a prova do reality.

Após o fim da discussão, as peoas comemoraram a atitude de Vanessa. "A gigante acordou", gritaram.