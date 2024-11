Gizelly é alvo de criticas pela casa: 'Traiçoeira' e 'não engana o público'

Gizelly Bicalho, que está na 8ª roça de A Fazenda (Record), foi criticada pelos colegas de confimaneto em diferentes momentos.

O que aconteceu

Durante o tratamento dos animais nesta manhã, Flor e Sacha conversaram sobre as decisões da roça de terça-feira (12). "Papo da Gizelly é história para boi dormir", declara Sacha. O ator criticou as reclamações da ex-BBB sobre ter machucado o ombro, mas ainda assim querer fazer a prova do fazendeiro.

"O pessoal fica com dó, eu acho, ela é esperta", reflete Flor. "Tem gente que acredita."