Sem noção, Chico apunhala Roxelle pelas costas em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (12) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Violeta ameaça Joyce. Jão discute com Rosana. Madalena convence Cida a se entender com Sidney.

Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Joyce comenta com Sebastian a ameaça que recebeu de Violeta. Roxelle acerta com Madalena detalhes da festa de aniversário de Chico.

Tati e Nando se interessam um pelo outro. Rique anuncia que o Dragão Suburbano tem um novo patrocinador. Miranda incentiva Cida a dar uma chance para Sidney.