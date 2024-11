Dalila vai meter chifre em Roberval e ficar com Raul em 'Alma Gêmea'?

Porém, Dalila se mostrará firme e não irá ceder aos encantos de Raul na reta final de "Alma Gêmea". A moça terá um final feliz ao lado de sua filha e Roberval.

Nos próximos capítulos, ela irá depor contra Raul na audiência de separação do vilão com Olívia. Com isso, Roberval terá certeza que sua esposa esqueceu de vez o ex-amante.

O ricaço parabenizará a mulher pela atitude corajosa. Depois disso, eles reatam o casamento e têm um final feliz bem longe das armações de Raul.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.