Ben Affleck tem lista de exigências para nova namorada após divórcio de JLo

Ben Affleck tem uma lista de exigências para suas futuras namoradas, após o divórcio com a cantora Jennifer Lopez.

O que aconteceu

O ator estaria prourando alguém que tenha maior compreensão com seu alcoolismo. "O Ben está procurando alguém que esteja em recuperação ou pelo menos alguém que compreenda o programa Alcoólicos Anônimos. Ele agora aprendeu, da maneira mais difícil, que, se quiser que um relacionamento dure e seja saudável, ele precisa se cercar de pessoas com ideias semelhantes, e isso inclui sua futura parceira", disse uma fonte próxima ao artista à revista Life & Style.

A próxima pretendente do artista não precisa fazer parte do Alcoólicos Anônimos, mas entender a causa. "A próxima namorada de Ben não precisa ser um membro extremamente ativo do Alcoólicos Anônimos. Mas ele quer alguém que apoie os limites que ele estabeleceu", acrescentou a fonte.