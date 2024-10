Jennifer Lopez fala pela 1ª vez sobre divórcio de Affleck: 'Desesperador'

Jennifer Lopez, 55, abriu o coração sobre o fim de seu casamento com Ben Affleck, 52. Ela entrou com o pedido de divórcio e, abalada com a situação, cancelou a turnê "This is Me... Live" para se recuperar.

O que aconteceu

A cantora admitiu que a separação foi dolorosa, mas garante que está dando a volta por cima. "Solitário, desconhecido, assustador. Parece triste, desesperador. Mas quando você fica nesses sentimentos, pensa: 'Essas coisas não vão me matar'. Na verdade, sou capaz de ter alegria e felicidade sozinha", disse ela à revista Interview.

J-Lo entendeu que estava buscando em uma relação amorosa a felicidade que precisa encontrar em si mesma. "Estar em um relacionamento não me define. Não posso buscar a felicidade nas outras pessoas. Tenho que ter felicidade dentro de mim. Eu costumava dizer que sou uma pessoa feliz, mas ainda estava procurando algo que outra pessoa preenchesse."