Whindersson fala sobre criticas por causa de Neymar: 'Não falo há 2 anos'

Whindersson Nunes contou, em entrevista ao "Angélica: 50 e Uns", que está sem falar com Neymar há pelo menos dois anos. Eles já foram próximos no passado. A produção apresentada por Angélica estreia neste domingo (10), no Globoplay.

O que aconteceu

A última interação de Whindersson com o atleta aconteceu em meio às tragédias no Rio Grande do Sul. O comediante ficou muito ativo para ajudar vítimas das enchentes e, em determinado momento, pediu ajuda à família de Neymar.

Whindersson contou que precisava transportar alguns drones até o RS. Ele entrou em contato com Rafaella, irmã de Neymar, para fazer o pedido. "Ele me emprestou e em meia hora a gente mandou os drones".