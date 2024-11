Sobrinho de Bruno Mars ganha camisa do Flamengo após shows do cantor no BR

Liam Hernandez, sobrinho de Bruno Mars, ganhou uma camiseta personalizada do Flamengo. Eric, pai do menino, compartilhou uma foto dele usando a peça nas redes sociais.

O que aconteceu

Liam, de 14 anos, apareceu com a peça esportiva poucos dias do fim da temporada de Bruno no Brasil. A camiseta do time carioca foi um presente de Eric. "Um pedaço do Brasil para Liam", escreveu ele nas redes sociais.

Eles esteviveram em um jogo do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã. Bruno também estava acompanhado de Rosé, estrela do kpop e parte do grupo BLACKPINK com quem lançou o single "APT".