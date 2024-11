Alice Braga relata pressão sobre sexualidade: 'Nem eu sabia'

Alice Braga, 41, abriu o jogo sobre a pressão que viveu para falar sobre sua sexualidade.

O que aconteceu

Em conversa com a jornalista Maria Fortuna, do jornal O Globo, ela refletiu sobre a evolução da questão da sexualidade no meio artístico. A atriz, que já namorou homens e mulheres, disse que, hoje, existe uma aceitação maior das diferentes orientações sexuais na área. "Hoje, há menos preconceito, não há isso de botar numa caixinha ou num tipo de personagem".

Alice ainda lembrou que precisou lutar contra os próprios preconceitos para acolher sua sexualidade fluida. "A gente fica com medo do que os outros vão achar, se pergunta: "Por que eu sou assim?". Não é uma escolha. Desejos são desejos, eu sinto, eu sou - analisa. - Quando estava descobrindo minha sexualidade, senti uma pressão grande para falar o que eu era. Nem eu sabia o que eu era. Se era bi, gay, hétero… E tinha esse lugar do julgamento e de como o mundo olhava para isso, principalmente, na nossa profissão. Se ia virar um estereótipo ou não. Passei por esse processo no início dos meus 20 anos. Depois, passou a ser mais natural. Hoje vivo minha vida bem mais aberta".