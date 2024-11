Fernanda fatura R$ 2 milhões com conteúdo adulto e esnoba fala de Galisteu

Fernanda Campos, desistente de A Fazenda 16 (Record), reagiu a um comentário da apresentadora do programa, Adriane Galisteu, feito após sua desistência.

O que aconteceu

Um dia após a desistência dupla de Zaac e Fernanda, Galisteu comentou o assunto em vídeo publicado no TikTok do reality. "Lamento por eles, porque são 2 milhões, que a gente sabe que pra ganhar 2 milhões em 3 meses.... Se alguém souber como, me avisa."

Em seu perfil no Instagram, Fernanda publicou um vídeo com o aúdio dessa fala. A ex-peoa gira em uma cadeira, enquanto escuta as falas, e faz sinal de "legal".