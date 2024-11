Vivendo uma mentira! O que é invenção sobre Clarice em 'Garota do Momento'?

Ciente de que o filho poderia parar na cadeia, Maristela (Lília Cabral) comemorou ao descobrir que Clarice havia perdido a memória após o acidente. Desta forma, a mocinha não poderia denunciar Juliano.

Para que a jovem jamais se recordasse do que viu, a vilã garantiu que a nora não tivesse mais nenhum contato com seu passado. Com a ajuda do filho, ela criou uma realidade completamente diferente para Clarice.

Maristela (Lília Cabral) em 'Garota do Momento'. Imagem: Reprodução/Globo

Lembrando apenas que tinha uma filha chamada Beatriz (Duda Santos), a personagem se desesperou por não lembrar do rosto da menina. Ainda que ela tivesse um relicário com a foto da pequena, Juliano sumiu com o acessório e com todos os objetos que pudessem fazer com que ela se recordasse do passado, como os quadros pintados por ela.

Para tranquiliza-la, Maristela apresentou Isabel (Maisa Silva) — a filha da amante de Juliano — como a pequena Bia. Sem desconfiar de nada, Clarice criou a menina como se, de fato, fosse sua.

Mais do que isso, a vilã mudou todos os documentos da nora, alterando seu sobrenome para que nenhum familiar a encontrasse. Com isso, Clarice ganhou Zélia (Letícia Colin) como sua "irmã", na intenção de que ela acreditasse ter uma rede de apoio.