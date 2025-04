'Garota do Momento': Basílio e Beto descobrem segredo escondido em mansão

No capítulo de quinta-feira (10), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa.

Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo.

Raimundo garante a Alfredo que se vingará de Lígia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche.