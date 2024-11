Personagem de Giovanna Antonelli em 'Beleza Fatal' se apresenta em trailer

A história girará em torno da vingança. Após Sofia (Camila Queiroz) presenciar a injusta prisão de sua mãe, Cleo (Vanessa Giácomo), por conta de uma armação de sua tia Lola (Camila Pitanga), a jovem fica obcecada em se vingar daqueles que destruíram sua família.

Sofia é acolhida por Elvira Paixão (Giovanna Antonelli), que sofre com a hospitalização de sua filha. Ao tomar as dores da mocinha, a personagem de Giovanna Antonelli compartilha com ela o desejo em comum de vingança.

No novo trailer divulgado nas redes sociais da Max, Elvira se apresenta como uma mãe dedicada, uma esposa apaixonada e uma mulher disposta a qualquer coisa para proteger sua família. "Eu não acredito em vingança, tá? Eu acredito em justiça, nem que pra isso eu precise dar uma mãozinha".