Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 6 a 16/11

Juliano ordena que seus seguranças contenham os manifestantes. Beto e Beatriz conseguem fugir. Ulisses e Glorinha são presos, e Ana Maria alerta Iolanda. Beto afirma que está apaixonado por Beatriz. Juliano exige que Raimundo repreenda Beto. Pra impressionar Beto, Bia doa suas joias a Sebastião e Vera para libertar Ulisses, Glorinha e os demais presos. Topete ofende Eugênia, e Guto a conforta. Ulisses e Glorinha são libertados. Beto termina o relacionamento com Bia. Maristela garante a Bia que fará Beto reatar com a neta.

Quinta-feira, 14 de novembro

Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia. Uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião. Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

Sexta-feira, 15 de novembro

Beto condena a atitude de Maristela com Beatriz. Bia se revolta contra a avó. Clarice repreende Maristela. Ulisses alerta Beto sobre o boicote promovido às lojas da Perfumaria Carioca. Orlando comunica a Juliano sobre a queda nas vendas, e o empresário exige que Raimundo reverta o quadro. Eugênia sofre com a falta de notícias de Guto, e Celeste a consola. Edu comenta com Guto que deseja encontrar um amor. Guto convida Eugênia para sair. Todos celebram o conserto do telhado do clube e o sucesso da rifa para quitar a dívida com Bia. Beto sugere que Juliano contrate Beatriz como garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Sábado, 16 de novembro