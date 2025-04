Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 11 a 19/4

Clarice consegue despistar Juliano. O cobrador de Nelson ameaça a família de Anita. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Raimundo paga a dívida de Nelson, e proíbe o namoro de Celeste com Edu. Clarice desabafa com Teresa. Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.

Quarta-feira, 16 de abril

Carlito pede que Érico aceite o convite para sua turnê. Ulisses pede ajuda a Sérgio para salvar o Gente Fina. Bia sofre com a indiferença de Beto e Ronaldo. Edu e Celeste se encontram clandestinamente. Raimundo apoia Beto na luta pelo Gente Fina. Zélia e Juliano comemoram o sucesso de seu plano contra Maristela, que está cada vez mais confusa. Uma multidão se reúne para salvar o Gente Fina. Beatriz confronta Bia.

Quinta-feira, 17 de abril

Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.

Sexta-feira, 18 de abril