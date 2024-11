Leandro Lima desabafa após ter carro furtado, e vídeo flagra o crime; veja

Leandro Lima, 42, revelou que teve seu carro furtado nesta quarta-feira (06), em São Paulo.

O que aconteceu

O ator fez um desabafo nas redes sociais após seu Fusca azul ser roubado. "Eu fui roubado, meu carro foi furtado. Parei na rua, estava tudo trancado. Levaram um Fusca azul-clarinho, ele está bem novinho", contou ele.

Leandro pediu ajuda caso alguém saiba do paradeiro do veículo, expressando sua memória afetiva pelo automóvel. "Se alguém tiver alguma informação, por favor, me comunique. É um carro que tenho o maior carinho, reformei ele inteiro", disse.