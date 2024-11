Jottapê transforma camiseta ensanguentada de parto do filho em decoração

A influenciadora fez um relato sobre o parto, que aconteceu na última sexta-feira (1). "Nada que eu escrever aqui vai expressar o que eu senti, o que foi esse dia ou o que foi aquele momento! Eu e o meu marido tivemos a maior experiência das nossas vidas! Para muitos, essa história de parir no carro pode assustar, mas Deus fez questão de me mostrar nos detalhes que tudo estava no controle dele. E as coisas de Deus são assim, aquilo que para muitos pode ser caótico ou impossível, para Deus é a coisa mais fácil do mundo".

Ela ainda disse que o momento foi mágico. "Foi tudo tão lindo que o amor supriu toda a dor, e de repente o meu marido que já estava com o nosso filho nas mãos colocou ele no meu peito, e nesse momento tive a confirmação que a promessa de Deus havia se cumprido".