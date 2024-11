Gabriela Spanic, de A Usurpadora, expõe abuso sexual que sofreu na infância

Gabriela Spanic, 50, contou ter sido vítima de um abuso sexual quando ainda era apenas uma criança.

O que aconteceu

A atriz venezuelana revelou que o autor da violência foi seu próprio tio, irmão de sua mãe - que morreu sem saber do fato. "Quero tirar de dentro de mim essa raiva que sinto desde menina. Essa pessoa [que abusou dela] era o irmão que a minha mãe mais gostava. Ela morreu há três anos e nunca soube de nada. É algo muito vergonhoso", desabafou ela, às lágrimas, no reality show Secretos de Villanas (Canela TV).

Spanic fez questão de revelar o trauma para seu pai, Casimiro Spanic, antes de expô-lo publicamente. "Foi muito difícil. Tantas mulheres morrem com esse segredo dentro delas. Eu me sentia em um cativeiro. Desde pequena olhava para minha mãe e pensava: 'Eu conto ou não conto?' Antes que isso fosse para o ar, tive que falar [a respeito] com meu pai, e ele ficou muito mal. É uma situação delicada", acrescentou, em conversa com a revista People en Español.