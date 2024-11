Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora', detona Thalía: 'Assalariada'

Gabriela Spanic, 50, fez duras críticas contra Thalía, 53, e ironizou a fama internacional desta.

O que aconteceu

Spanic alega que a estrela de "Maria do Bairro" só chegou aonde chegou no mundo da música porque se casou com Tommy Motola, 76. "Thalía, antes do Mottola, era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz, mas de repente se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna…", disparou a venezuelana, no reality show Secretos de Villanas (Canela TV).

Para ela, não faz sentido acreditar que Thalía foi tão longe simplesmente por seus dotes artísticos. "Quem acredita que esta promoção se deve ao talento é um idiota ou acredita que o resto de nós o somos. Muitas pessoas pensam como eu, mas só eu digo o que penso."