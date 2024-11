Durante roça, Fernando discursa contra Sacha: 'Voce é um sociopata, bebê'

Em um intervalo da votação da 7ª roça de A Fazenda (Record), Fernando e Sacha começaram uma discussão.

A dupla trocava acusações de não se tratavam bem. "Você me xinga o tempo todo e quer que eu faça o quê? Que eu fique ouvindo em silêncio?", disparou Sacha.

Fernando fez uma fala alterada: "Desde a primeira semana você tneta quebrar meu psicológico! Você falou que todo mundo me achava uma cobra! Você foi escroto para c****** comigo e quer que eu te trate bem? Você é um bosta, um filho da p***, e quer que eu te trate bem? Se liga. Eu vou te tratar, por quê? Qual motivo você me deu para eu te respeitar?"