Daniel Castro: descontente com o SBT, Danilo Gentili diz 'não' ao Teleton

O apresentador Danilo Gentili disse "não" ao convite para participar da edição deste ano do Teleton, maratona televisiva promovida pelo SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), segundo informou Daniel Castro, editor do Notícias da TV, durante participação no "Splash Show" desta quarta-feira (6).

O Danilo Gentili não vai participar do Teleton neste ano. Ele alegou no SBT que já tinha sido contratado para fazer show de stand up. Fiz uma pesquisa na internet e, de fato, ele tem show nesta quinta-feira (7) em Toledo e na sexta (8) em Foz do Iguaçu, ambas no Paraná. O Teleton, como a gente sabe, é uma maratona, começa na sexta-feira à noite e vai até o sábado à noite. Então, daria tempo para ele voltar no sábado.