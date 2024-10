Xuxa volta ao Teleton após 9 anos e participará de tributo a Silvio Santos

Xuxa Meneghel, 61, vai voltar a participar do Teleton após nove anos longe da maratona beneficente.

O que aconteceu

A apresentadora é presença confirmada na edição deste ano do evento, programada para os dias 8 e 9 de novembro. A informação é de Flávio Ricco. Será a primeira vez que Xuxa participa do projeto desde 2015, ano em que assinou contrato com a Record.

Caberá à loira dividir, com Patrícia Abravanel, 47, o encerramento do Teleton 2024. Esta função foi exercida por Silvio Santos na maior parte das edições da maratona em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).