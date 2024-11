Vanessa Lopes sobre expor tratamento de acne: 'Complicado'

Nas últimas semanas, Vanessa Lopes expôs seu tratamento contra a acne nas redes sociais e a influenciadora falou sobre como está lidando com essa fase da vida.

O que aconteceu

A ex-BBB disse que viveu esse ano sem filtros, expondo mais sua vida. "Esse ano pode ser definido para mim como sem filtro nenhum. Acho que puderam ver todas as minhas fraquezas, mas também minhas qualidades, puderam me ver de verdade. Realmente, é complicado a gente chegar e se mostrar, meu rosto topo empipocado de espinha", disse em entrevista à Quem.

A influenciadora fica feliz por poder ajudar pessoas que também enfrentam problemas com a acne. Estou passando por esse problema de acne, tive vários outros problemas durante o ano que as pessoas puderam ver e é difícil se despir para as pessoas, mas é satisfatório saber que vou inspirar e ajudar outras pessoas, essa parte me conforta".