Vanessa Lopes chora ao mostrar rosto com acne: 'Me senti um monstro'

Olhei no espelho e me senti um monstro! Fiquei pensando como eu ia esconder isso para fazer a maquiagem artística Vanessa Lopes

Vanessa Lopes chora ao mostrar rosto com acne Imagem: Reprodução/Instagram

Vanessa explicou que resolveu abrir seu coração, pois muitas pessoas acham que ela está bem com seu rosto. "Parece que não estou ligando, que estou querendo dar força para outras pessoas, mas como eu vou dar força se nem eu tenho força? Nem eu consigo lidar com isso. Que raiva."

Meus médicos saem a causa, sabem os remédios psiquiátricos que eu tomo, da minha alimentação, Roacutan, não tem o que fazer Vanessa Lopes

A ex-BBB ainda confessou que está difícil sair de casa e de como o tratamento tem afetado a sua autoestima. "Pra que fantasia de Halloween se eu estou o próprio monstro?", ironizou. "Todo dia eu me olho no espelho e me perguntou como eu tenho coragem de sair assim, porque às vezes eu sinto nojo de mim mesma, parece besteira, mas isso afeta muito a autoestima de alguém e também as espinha doem muito."