Qual é a história por trás das joias em 'Alma Gêmea'? Causaram tragédia

Por ser a neta mais velha de Adelaide, a vilã tinha certeza que os objetos preciosos deveriam ser dela. Com isso em mente, a gananciosa foi capaz de bolar um plano para roubas as joias de sua prima.

Cristina então contratou Guto (Alexandre Barillari) para que ele abordasse Luna e lhe tomasse as joias. No entanto, o plano saiu do controle quando o criminoso deu um tiro fatal na mocinha.

Enquanto Luna morreu nos braços de Rafael (Eduardo Moscovis), Guto nunca entregou a maleta com as joias para Cristina. Na intenção de chantagear a vilã, ele escondeu os acessórios, acabou preso e foi assassinado na cadeia, ao ser envenenado pela personagem de Flávia Alessandra.