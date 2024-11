Peões são punidos e ficam sem gás depois que Sidney se atrasa para tarefa

Após infração de Sidney, peões ficam 48 horas sem gás em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Sidney, responsável pelo trato da vaca ao lado de Gilsão, que cuida do touro, não desceu a tempo do 3º sinal sonoro que alerta os peões do início da tarefa. Por isso, toda a sede ficará 48 horas sem gás.

Nesta manhã, os peões se confundiram com a quantidade de toques de Sidney. Gilsão desceu e Luana, a Fazendeira, quem pode fazer o trato no lugar do ator, não desceu para o trato pois acreditava que não era o último toque. "Era para eu ter descido, fui lá fora, peguei a galocha. Que raiva!", disparou Luana. "Sabia que não estava doida."