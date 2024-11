Juliano terá caso com mulher próxima a Clarice em 'Garota do Momento'

Depois que Clarice perdeu a memória, a farsante foi apresentada como irmã da personagem. Mesmo assim, ela nunca demonstrou um carinho real pela "parente".

Ao perceber que a mulher de Juliano está fora, Zélia dará uma desculpa esfarrapada para visitar o quarto do amante. Quem logo perceberá será Maristela (Lília Cabral), que se incomodará. "Não pense que não entendi a manobra que fez. Quando você tá indo com o fubá, eu estou indo com a broa", avisará.

Venenosa e sem o mesmo medo que tinha antes da vilã, Zélia retrucará. "Então aproveite enquanto ela está bem quentinha e aproveite para comer lá na cozinha".

No clima do Carnaval, a personagem invadirá o quarto de Juliano, que terá medo de sua mãe. Garantindo que estão seguros, ela logo partirá para cima do empresário. "Agora me diz se você não tá louco para tirar a minha fantasia", dirá.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.