Esposa de Senna e cantora sertaneja: Alice Wegmann mostra suas muitas faces

Me lembro que, aos 5 anos, minha mãe não deixava eu ver novela ainda, eu só assistia desenho animado. Mas eu assistia escondido. 'Malhação' era o horário que a minha mãe ia buscar meu irmã na escola e eu assistia até ela voltar. Alice Wegmann em conversa com Splash

Em "A Vilã das Nove", Alice vive Débora, filha de Roberta (Karine Teles). Sentindo na pele a dor do abandono maternal, Debora decide compartilhar sua história com um autor que está em busca de um bom enredo de sucesso.

Acho que é uma personagem complexa. O fato de não ter tido a presença da mãe na educação dela influenciou muito. Alice Wegmann

Ainda neste mês de novembro uma nova produção com a atriz estreará na Netflix: a minissérie "Senna". A minissérie que aborda a vida e a carreira de Ayrton Senna, estreia dia 29 na Netflix. Alice será Lilian de Vasconcelos, esposa do piloto entre 1981 e 1982.

A atriz também está na segunda temporada da série "Rensga Hits!", que foi lançada no Globoplay em setembro, e já tem a terceira parte prevista para 2025. Para Alice Wegman, a série em que é protagonista e arrisca de cantora é um grande acerto em sua carreira.