Diddy recebe bolo e 'banquete' para aniversário na prisão; saiba detalhes

Sean "Diddy" Combs recebeu uma refeição especial na prisão para celebrar seu aniversário de 55 anos nesta segunda-feira (04).

O que aconteceu

O café da manhã do músico começou com itens como cereal, frutas e um bolo de aniversário. As informações foram divulgadas pelo jornal The New York Post e confirmadas pelo Federal Bureau of Prisons, agência responsável pelo sistema penitenciário nos Estados Unidos.

Diddy teve um cardápio com comida italiana para o almoço. As refeições incluíram massa com molho marinara, almôndegas e uma salada.