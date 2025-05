Atriz mirim do SBT tem quadro instável após nova parada cardiorrespiratória

A atriz Millena Brandão, 11, internada na UTI no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, está em estado instável. Ela sofreu uma nova parada cardiorrespiratória na manhã de hoje.

O que aconteceu

Em nota, o hospital informou que a menina deu entrada em "estado gravíssimo" no dia 29. Agora, encontra-se em unidade de atendimento a pacientes críticos, em estado clínico instável.

Millena apresentou uma parada cardiorrespiratória, com reversão após as manobras de reanimação. A nota é assinada pelo médico Thiago Rizzo, gerente médico do hospital.